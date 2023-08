Vítor Baia e o grupo do FC Porto. “Difícil” mas “para vencer”

O vice-presidente do FC Porto Vítor Baia, considera “difícil” o grupo que calhou aos dragões na Liga dos Campeões, onde “todos podem passar” à fase seguinte.

"Grupo difícil, nesta competição nunca há jogos fáceis. Sabemos isso por experiência própria. Quando se pensa que algo é fácil, acontecem surpresas... Essa é a nossa análise obrigatória. É um grupo de grande qualidade, onde todos podem passar", referiu,

Em declarações ao Porto Canal, o dirigente portista não tem dúvidas: “O Barcelona é uma equipa de grande qualidade. Mesmo com limitações financeiras e os problemas que tem tido, é sempre uma equipa com cantera de topo”.

Apesar disso, “vamos discutir os jogos. Não temos receio de ninguém. Respeitamos, mas não receamos nenhum adversário."

O ex-jogador, que também passou pela equipa catalã, considera que vai ser “um momento bastante emotivo, mas, tirando isso, vamos jogar para vencer dois jogos de grande qualidade. E os outros igual”.

Em relação aos outros adversários do grupo, Baia lembra que “o Shakhtar não joga no seu campo, mas tem jogadores brasileiros de qualidade. E o Antuérpia, campeão belga que só foi surpresa para quem não os viu jogar. Têm um misto de experiência com juventude de qualidade”.

Resumindo, “vamos à luta, a querer vencer e a querer estar na fase a eliminar."