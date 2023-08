Sevilha e Nice tentaram contratar David Carmo. FC Porto rejeitou

Sevilha e Nice tentaram a contratação de David Carmo nos últimos dias do mercado, mas o FC Porto rejeitou as propostas. A informação é avançada pelo jornalista Fabrizio Romano.

A publicação não revela qualquer detalhe sobre as propostas, se eram de empréstimo ou transferência definitiva, mas o jornalista garante a continuidade do central de 24 anos no clube.

David Carmo ainda não somou qualquer minuto oficial esta época e só foi convocado para o banco de suplentes em dois dos quatro jogos. Está, atualmente, atrás na hierarquia de Pepe, Marcano e Fábio Cardoso.

Com contrato até 2027, Carmo arranca a sua segunda temporada nos dragões. Custou 20 milhões de euros e disputou 15 partidas na época passada, mas não convenceu o técnico portista. Não é titular pela equipa principal desde 29 de outubro de 2022, frente ao Santa Clara.