FC Porto anuncia contratação de Iván Jaime

O FC Porto anunciou a contratação do médio espanhol Iván Jaime. Os dragões pagam cerca de 10 milhões de euros ao Famalicão por 80% do passe.

O espanhol assina um contrato de cinco temporadas no Dragão, até 2028, e vai vestir a camisola 17.

O médio de 22 anos, que pode tanto jogar no meio como na ala, esteve três temporadas ao serviço do Famalicão. Subiu o patamar de rendimento na época passada, com 11 golos e cinco assistências, números que o levaram a ser eleito o melhor jovem jogador do campeonato.

"Estou muito contente, muito feliz e muito agradecido a todas as pessoas do clube. Tenho muita vontade de começar a trabalhar, de conhecer os meus companheiros e de pisar o relvado do Estádio do Dragão. Vou dar tudo e trabalhar muito para ajudar a equipa. Desde que soube do interesse do FC Porto, um clube conhecido em todo o mundo, decidi que queria vir para cá a todo o custo", disse, aos meios do clube.

O médio espanhol acredita que será "muito bom trabalhar com Sérgio Conceição e tenho muita vontade de aprender mais coisas".

Já Pinto da Costa, presidente do FC Porto, elogia a época passada de Iván Jaime: "Jogou contra nós e muito bem. Era realmente um desejo nosso que foi concretizado e obviamente uma vontade do treinador, que vê no Iván Jaime um jogador com muitas potencialidades".

"Toda a gente percebeu que o desejo do jogador era vir para o FC Porto e essa foi uma das razões pelas quais conseguimos concretizar esta transferência. Quando chega um jogador, as expetativas são sempre as melhores, mas agora depende do trabalho que ele efetuar, ainda que o nosso treinador consiga tirar o máximo rendimento de qualquer jogador. Foi uma transferência feliz e também possível pela compreensão do Famalicão e do seu presidente. Estou muito satisfeito", afirmou.

Iván Jaime impressionou particularmente frente ao FC Porto. Marcou aos dragões na meia-final da Taça de Portugal e na penúltima jornada do campeonato.

O médio é o quinto reforço da temporada para Sérgio Conceição depois de Nico González, Alan Varela, Fran Navarro e Jorge Sánchez.

Apesar de ter ficado no Famalicão até este momento, o médio não integrou as opções de João Pedro Sousa neste início de época e ainda não soma qualquer partida oficial.