FC Porto terá fechado acordo com Milan por Taremi

FC Porto e AC Milan terão chegado a acordo para a transferência de Mehdi Taremi, segundo o jornalista Gianluca Di Marzio.

De acordo com a publicação, os dragões aceitaram a proposta de 15 milhões de euros. Os períodos do pagamento da verba serão mais curtos e terão agradado o FC Porto, que aceitou a proposta.

Taremi, de 31 anos de idade, está no último ano de contrato com o FC Porto. Os dragões evitam a saída a custo zero e rendem 15 milhões com a transferência do internacional iraniano.

O avançado apontou 80 golos e 40 assistências em 147 jogos com a camisola do FC Porto. Foi uma vez campeão nacional, conquistou duas Taças, duas Supertaças e uma Taça da Liga.

Taremi foi associado a vários clubes europeus ao longo do verão, para além da Arábia Saudita. Acabou por ficar e foi até titular nos primeiros quatro jogos da temporada, embora não tenha registado qualquer golo ou assistências.

Apesar da saída de Taremi, Sérgio Conceição conta ainda com quatro avançados na equipa: Toni Martínez, Fran Navarro, Evanilson e Danny Namaso.