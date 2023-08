Atenção, FC Porto. Jorge Sánchez já aterrou em Portugal

Jorge Sánchez aterrou, na manhã desta terça-feira, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro para assinar contrato com o FC Porto, segundo o jornal "O Jogo".

O internacional mexicano de 25 anos chega aos dragões emprestado pelo Ajax. O negócio inclui uma opção de compra de quatro milhões de euros, que se torna obrigatória caso Sánchez faça 20 jogos no Porto.

O lateral-direito fará agora os exames médicos antes de assinar contrato de empréstimo. Jorge Sánchez pode ser apresentado ainda esta terça-feira como jogador dos dragões.

Jorge Sánchez completa o lote de laterais-direitos do FC Porto, que contava apenas com João Mário após as saídas de Manafá e Rodrigo Conceição. Pepê era a segunda opção e chegou a ser titular nessa posição na Supertaça Cândido de Oliveira.

O defesa trocou o América do México pelo Ajax no verão passado, mas não se afirmou. Apontou três golos e três assistências em 26 jogos pelo Ajax.