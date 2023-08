Vítor Bruno. FC Porto ganha “com sofrimento”, mas de forma “merecida”

O treinador adjunto do FC Porto, Vítor Bruno, reconhece vitória “com sofrimento” em Vila do Conde, mas “claramente merecida”.

Ainda com Sérgio Conceição suspenso, o adjunto dos dragões quebrou o “black out” das últimas semanas e falou à Sporttv.

“Foi um jogo que já esperávamos de nível de dificuldade elevado, até pelo que tinha acontecido na época passada, ante formação com equipa técnica que monta bem a equipa, e que hoje optou disfarce tático-estratégico, com mais um homem no meio campo, mas a nossa equipa foi inteligente, soube identificar os espaços e tivemos muito volume ofensivo. Se o campo tivesse 80 ou 90 metros estaríamos a ganhar por 3 ou 4 ao intervalo”, referiu.

Vítor Bruno considera que “o resultado ao intervalo era claramente injusto pela primeira parte, a segunda parte abre com o único remate enquadrado do Rio Ave, que resulta em golo e depois fomos percebendo as intenções do ponto de vista estratégico e com as mudanças - quem entrou acrescentou muito e esse também é o segredo da nossa equipa - soubemos lidar com as adversidades, que permitem-nos quase gerar um mecanismo para ter sucesso quando estamos neste contexto”.

“Ganhámos, ganhámos bem, com sofrimento, é inegável, mas é claramente merecida a vitória, ninguém pode questionar”, acrescentou.

O FC Porto voltou a ganhar, por 2-1, com reviravolta, desta vez contra o Rio Ave. Marcano foi decisivo, mais uma vez.