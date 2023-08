FC Porto visita Rio Ave com a ambição de se juntar aos líderes

O FC Porto vai procurar, esta segunda-feira, um triunfo na visita ao Rio Ave, na terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol, que lhe permita chegar ao nove pontos e juntar-se a Vitória de Guimarães e Sporting na frente.

Os dragões, que venceram o Moreirense (2-1) e o Farense (2-1) nas duas primeiras jornadas, somam seis pontos, os mesmos do Benfica que tem mais um jogo, e vão procurar o terceiro triunfo seguido no arranque do campeonato, num jogo em que não vão contar com a presença do técnico Sérgio Conceição no banco, devido a castigo.

Pela frente, o FC Porto vai ter um Rio Ave que venceu na primeira ronda o Desportivo de Chaves (2-0) e que foi depois batido pelo Estoril Praia (2-0), e é 13.º classificado, com três pontos.

Vitória de Guimarães e Sporting, que já venceram nesta jornada, lideram o campeonato com nove pontos, fruto de três vitórias em três jogos, enquanto o Boavista tem sete.

A terceira ronda apenas vai encerrar no dia 9 de setembro, com a receção do Moreirense ao Sporting de Braga.

O Rio Ave-FC Porto tem pontapé de saída marcado para as 20h15, no Estádio dos Arcos, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.