“Vergonha alheia”. A reação de Villas-Boas à contratação de Moutinho pelo Sp. Braga

André Villas-Boas reage com um “vergonha alheia” à contratação de João Moutinho pelo Sp. Braga, jogador que tinha tudo acertado com os dragões.

O antigo treinador do FC Porto e eventual candidato nas próximas eleições do clube deixou a mensagem no Facebook.

Na fotografia vê-se Moutinho ao lado de Liedson e Castro, durante as celebrações do tricampeonato em 2013.

De recordar que João Moutinho esteve muito perto de regressar ao FC Porto e chegou mesmo a fazer testes médicos nos dragões.

No entanto, o técnico Sérgio Conceição terá mandado travar o negócio e, esta sexta-feira, o internacional luso, de 36 anos, foi apresentado no Sp. Braga.