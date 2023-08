João Moutinho em risco de não assinar pelo FC Porto

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, suspendeu a contratação de João Mourinho, segundo o jornal "Record".

O internacional português terá tudo acordado para ser anunciado como reforço do FC Porto. O contrato de uma época estará fechado e os exames médicos feitos, mas depois da saída de Otávio, Sérgio Conceição decidiu colocar um travão na entrada de Moutinho. Pelo menos por agora.

A saída de Otávio não agradou o treinador do FC Porto, que espera pelas decisões finais no que diz respeito à constituição do plantel.

Falta uma semana para o fecho do mercado e há nomes que ainda despertam cobiça no estrangeiro, como Pepê, Galeno, Diogo Costa e Taremi.

A contratação de mais um médio - neste caso, Moutinho - não era prioritária para Sérgio Conceição, uma vez que as chegadas de Alan Varela e Nico González já colmataram a saída de Matheus Uribe. Uma das prioridades do treinador é a contratação de mais um lateral-direito, que será Jorge Sánchez, do Ajax.

Nesse sentido, Moutinho, de 36 anos, ficará a aguardar por luz verde para ser apresentado como treinador.

O médio deixou o Wolves após cinco anos de ligação e está livre no mercado. O internacional português chegou a estar em negociações com o Braga, mas foi desviado pelo FC Porto, clube que respresentou entre 2010 e 2013, onde foi tricampeão e venceu uma Liga Europa.