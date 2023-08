Sérgio Conceição “não deve estar satisfeito com as saídas no FC Porto”

Nuno André Coelho, antigo jogador do FC Porto, acredita que Sérgio Conceição “é a pessoa mais indicada” para lidar com as saídas do plantel, ainda que não possa estar satisfeito com a perda de peças importante do plantel.

Depois de confirmada a saída de Otávio para o Al Nassr, Galeno pode ser o próximo a deixar o Dragão. Agora, é “fundamental” ir ao mercado para suprir as falhas.

“Sérgio Conceição já demonstrou mais do que uma vez que é capaz de lidar com a saída de dois ou três jogadores fundamentais para a equipa. É claro que não deve estar satisfeito com estas saídas, era fundamental o Porto ir buscar pelo menos dois jogadores”, diz, a Bola Branca.

Moutinho é “mais-valia”

Nuno André Coelho, que venceu uma taça da Liga pelo Braga e uma Taça de Portugal com a camisola do FC Porto, tem como curiosidade na carreira ter servido de moeda de troca com o Sporting, quando João Moutinho mudou para o Dragão.

O esperado regresso do médio de 36 anos aos azuis e brancos é, para o antigo defesa, um incremento de qualidade.

“Nota-se que é um jogador muito motivado, que sabe o que quer e que continua em boa forma. Se vai ser o João Moutinho de antigamente? Claro que não. Mas vai ser um Moutinho com bastante mais experiência e será uma mais-valia para o FC Porto”, afirma, à Renascença.

Nuno André Coelho representou o FC Porto entre 2004 e 2010, completando a formação nos dragões onde passou por sucessivos empréstimos, antes de se transferir para o Sporting.