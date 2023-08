​Otávio é a maior venda da história do FC Porto

Otávio, que foi transferido para o Al Nasrr por 60 milhões de euros, é a maior venda da história do FC Porto.



O internacional português, que vai ser colega de equipa de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, sai pela cláusula de rescisão e salta para o topo das vendas dos dragões.

Otávio destrona o negócio Éder Militão, defesa brasileiro que foi para o Real Madrid, com o FC Porto a encaixar 50 milhões de euros.

Luis Díaz para o Liverpool (47 milhões de euros), Mangala para o Manchester City (45 milhões) e James Rodríguez rumo ao Mónaco (45 milhões) fecham o "top 5" das maiores vendas do FC Porto.

Vitinha (41,5 milhões), Hulk (40 milhões), Radamel Falcao (40 milhões), Fábio Silva (40 milhões) e André Silva (38 milhões) fecham a lista de dez maiores transferências da história do FC Porto.

Em relação às vendas de todos os clubes portugueses, Otávio entra para o sexto lugar, empatado com Manuel Ugarte, que trocou o Sporting pelo Paris Saint-Germain também por 60 milhões de euros. O ranking é liderado por João Félix, que saiu do Benfica para o Atlético de Madrid, por 127,2 milhões, de acordo com dados do site Transfermarkt.