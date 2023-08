Oficial. Otávio deixa FC Porto e assina pelo Al Nassr

O FC Porto anunciou a transferência do internacional português Otávio para os sauditas do Al Nassr.

Em comunicado enviado à CMVM, a SAD explica que "chegou a acordo com o Al-Nassr Football Club para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional de futebol Otávio Edmilson da Silva Monteiro (“Otávio”) pelo valor de 60M€ (sessenta milhões de euros), deduzido do valor de solidariedade devido a terceiros".

O clube informa ainda que foram "renegociados os direitos económicos do jogador que estavam na posse do Coimbra Esporte Clube (32,5%), passando estes para o valor fixo de 12.750.000€ (doze milhões setecentos e cinquenta mil euros)".

O Internacional de Porto Alegre encaixa 1,35 milhões de euros dos direitos de formação. O Santa Cruz do Recife recebe 450 mil euros e o Vitória de Guimarães, clube ao qual Otávio esteve cedido, recebe 600 mil euros.

Contas feitas, o Porto rende 44 milhões e 850 mil euros com a transferência do jogador.