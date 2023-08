"Otávio vai fazer falta e precisa de substituto"

Otávio vai "obviamente fazer falta" ao FC Porto e precisa de ser substituído no plantel dos dragões. Manuel Serrão, comentador desportivo, abre a porta à entrada de um médio que possa ocupar a vaga pelo menos com idêntico desempenho ao do médio que vai representar o Al-Nassr.

"Há uma garantia que nos é dada pelo passado, que é que o Otávio vai obviamente fazer falta. A esperança é que o treinador e a administração estejam a trabalhar para haver uma correção da falta, uma substituição", explica, a Bola Branca.

Otávio, de 28 anos, deixou uma marca forte no FC Porto, onde era um dos capitães de equipa. O internacional português esteve nove temporadas no clube. Apontou 31 golos e X assistências em 283 jogos. Venceu nove títulos: três campeonatos, três Taças de Portugal, duas Supertaças e uma Taça da Liga.

"Todos sabemos que o Otávio vai fazer falta pelo feitio dele, a forma como encarnava o espírito do Dragão e pela sua contribuição no jogo e a versatilidade. Mas não há insubstituíveis e ele também não poderá ser assim considerado", acrescenta.

Há, no entanto, uma outra forma de substituir Otávio: contratar um lateral-direito.

"Já se diz que o substituto está lá, que é o Pepê e que é preciso contratar alguém que permita ao Pepê jogar sempre na frente", explica.

O FC Porto é um dos líderes do campeonato com seis pontos, mas Manuel Serrão assume que "está a falta consistência".

"Se nos lembrarmos da primeira parte contra o Benfica, tudo apontava a que o Porto fosse começar muito bem. Falta a consistência para que essa exibição se repita ao longo dos jogos seguintes", termina.