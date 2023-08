Otávio já viajou para a Arábia Saudita onde vai assinar pelo Al Nassr, equipa de Cristiano Ronaldo e Luís Castro.

O médio do FC Porto despediu-se de familiares e amigos no aeroporto e seguiu apenas com o empresário.

O internacional luso já não assiste ao FC Porto – Sp. Farense, partida da jornada 2 da I Liga.

O negócio vai custar 60 milhões à equipa saudita. Os dragões ficam com 75% dessa verba.