Otávio de saída do FC Porto

O médio Otávio já não participou no treino desde domingo do FC Porto no Olival.

A informação é avançada pelo jornal Record.

Segundo a mesma fonte, o internacional português não foi convocado para a partida contra o Sp. Farense.

Otávio está a caminho do Al Nassr, equipa de Cristiano Ronaldo e Luís Castro. Os sauditas vão pagar 60 milhões de euros por um jogador que tem sido essencial para Sérgio Conceição.

Ainda não há, no entanto, nenhuma confirmação oficial do negócio.