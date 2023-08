Sérgio Conceição suspenso por um jogo e 23 dias por incidente na Supertaça

Sérgio Conceição foi punido com um jogo de castigo e 23 dias de suspensão pela expulsão e consequente comportamento nos minutos finais da Supertaça, que o FC Porto perdeu para o Benfica, por 2-0.

O treinador foi viu o cartão vermelho por palavras e recusou-se a sair de campo, insistindo que o árbitro da partida, Luís Godinho, fosse falar com ele diretamente. Algo que sucedeu, mas não escapa a castigo.

Na base da punição estão a expulsão, os insultos ao árbitro e a referida recusa em abandonar o relvado durante cerca de cinco minutos. O técnico portista também paga 12.444 euros pelos três ilícitos.

O jogo de castigo já foi cumprido, uma vez que Sérgio Conceição não se sentou no banco de suplentes frente ao Moreirense, na segunda-feira, na estreia do FC Porto no campeonato (vitória por 2-1, após reviravolta).

O treinador do Porto e os membros da sua equipa técnica não voltaram a falar em público desde a Supertaça. Os 23 dias de castigo serão cumpridos a partir de quinta-feira, logo, Sérgio terá de se manter em silêncio - e fora dos bancos - diante de Farense, Rio Ave e Arouca.