Oficial. Alan Varela é reforço do FC Porto

O médio Alan Varela foi oficializado, esta quarta-feira, como reforço do FC Porto.

O novo jogador dos dragões chega do Boca Juniors e assina até 2028.

Não são ainda conhecidos os pormenores do negócio.

Em declarações aos meios do clube, Alan Varela referiu: "Estou muito contente por chegar a um clube tão grande como o FC Porto e ansioso por conhecer os meus novos companheiros e as instalações do clube. Sinto-me muito feliz. O estádio é lindo, mal posso esperar por jogar aqui e vou começar a trabalhar de imediato para ver se mereço a confiança do mister já no fim de semana".

Alan Varela, de 22 anos, acrescentou: "Assinar por um grande clube como o FC Porto deixa-me extremamente motivado e estou com ganas de vestir esta camisola. Prometo sacrificar-me em prol da equipa, quero disputar o máximo de jogos e tentarei estar a cem por cento em todos eles".