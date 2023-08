José Guilherme Aguiar curioso para ver o plano de Sérgio Conceição para Alan Varela

O antigo dirigente do FC Porto José Guilherme Aguiar está curioso para ver como Alan Varela encaixará na equipa de Sérgio Conceição, que até agora tem apostado em Marko Grujic, ainda que sem grande sucesso.

Varela está no Porto, para realizar exames médicos e assinar contrato válido por cinco temporadas. Em declarações a Bola Branca, José Guilherme Aguiar revela que viu o médio argentino, de 22 anos, jogar no Boca Juniors e, apesar de lhe reconhecer qualidade, levanta uma questão.

"Vi uma vez o Alan Varela e daquilo que vi é um bom jogador, mas foi no esquema de jogo da equipa onde ele estava [Boca Juniors]. Não sei como é que o Sérgio conceição o irá aproveitar", admite, curioso.

Alan Varela chega para colmatar a vaga de Uribe. Tem sido Grujic a fazer a posição. José Guilherme Aguiar, que até tinha apreciado a exibição do médio internacional sérvio na Supertaça, dá nota negativa aos 56 minutos em que este esteve em campo frente ao Moreirense.



"Foi um jogador que não teve dinâmica e, sobretudo, um jogador que, nas bolas por alto, era sempre batido pelo André Luís. Foram essas as jogadas que causaram mais perigo na primeira parte", recorda.



Por outro lado, a estreia de Nico González deixou bons indicadores, contudo, José Guilherme Aguiar avisa que "é preciso tempo" para que o médio espanhol, contratado ao Barcelona, se adapte totalmente:

"Vi alguns pormenores do Nico, que, efetivamente, me pareceu um bom jogador. Agora, o Porto joga, fundamentalmente, como equipa, por isso, não é fácil para um jogador integrar-se dentro do esquema coletivo."

Primeira parte má sem explicação

O FC Porto só sofreu um golo - a que deu a volta - após o intervalo, no entanto, rubricou uma má primeira parte em Moreira de Cónegos. Embora aplauda a reação da equipa à desvantagem, José Guilherme Aguiar não encontra justificação para os primeiros 45 minutos.



"Pareceu-me uma equipa estática, sem dinâmica e com algum receio. Fundamentalmente, não sei o que é que se passou na primeira parte. Não foi um bom jogo por parte da equipa do FC Porto", reconhece.

O antigo dirigente também aponto o dedo à arbitragem de Hélder Malheiro, "necessitou de seis faltas" para mostrar um cartão a um jogador do Moreirense, mas "quando era para mostrar amarelos aos jogadores do FC Porto era com muita rapidez", segundo critica Aguiar.

Apagado continua Mehdi Taremi. José Guilherme Aguiar sublinha que, "a olho nu", o iraniano continua como sempre: "luta, corre, integra-se no grupo". No entanto, admite que o mercado esteja a afetá-lo.

"Esta questão das transferências não deixa de influenciar e de criar expectativas, mesmo o Taremi que é um jogador experimentado, que já mostrou que luta pela sua equipa e que é, indiscutivelmente, um dos elementos preponderantes do FC Porto. Como o Sérgio Conceição diz, espera-se com ansiedade o fim da janela de transferências", vinca.