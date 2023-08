Treinadores do FC Porto mantêm o silêncio

Vítor Bruno, treinador-adjunto do FC do Porto não falou na entrevista rápida à Sport TV e Sérgio Conceição também não foi à sala de Imprensa, depois do jogo com o Moreirense.

Ficou assim, sem comentários dos azuis e brancos sobre as incidências do triunfo portista por 1-2 no campo do Moreirense, na 1.ª jornada da Liga.

Os técnicos portistas mantêm-se em em silêncio desde a expulsão de Sérgio Conceição na Supertaça, na quarta-feira passada em Aveiro.



Em Moreira de Cónegos, apenas o centro-campista Eustáquio falou à comunicação social.