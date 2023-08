Sérgio Conceição é expulso mas recusa sair do banco

O treinador do FC Porto foi expulso pelo árbitro nos descontos da Supertaça, frente ao Benfica, mas recusou-se a deixar o banco.

Sérgio Conceição viu o cartão vermelho, ao sétimo minuto de descontos, por palavras para Luís Godinho. Expletivos percetíveis na transmissão televisiva. Contudo, teimou em não abandonar o relvado.



"Não saio, não saio. Eu fico aqui", dizia o técnico portista, instado pelo quarto árbitro, Fábio Veríssimo, a sair.

Godinho falou com Marcano, que herdara a braçadeira de capitão do já expulso Pepe, e o espanhol foi conversar com Conceição. No entanto, o treinador manteve-se firme: só falaria com o árbitro principal. Rafa Silva, do Benfica, também tentou a sua sorte, mas levou a mesma resposta.

Parecia um arrufo de namorados: Luís Godinho recusava-se a falar com Sérgio Conceição, que por sua vez fazia finca-pé. Ninguém o tirava de lá. Até Luisão se meteu ao barulho, também sem sucesso.

Até que, por fim, o árbitro cedeu à vontade do treinador e foi falar com ele. Após uma conversa entre ambos, Sérgio Conceição lá aceitou deixar o relvado. Para trás, tinham ficado cinco minutos de indefinição.

Schmidt teve "déjà vu"



Curiosamente, em 2016, o técnico do Bayer Leverkusen causou polémica quando foi expulso, num jogo com o Borussia de Dortmund, e recusou deixar o relvado. Acabou por ser o árbitro a abandonar o encontro, durante dez minutos. O nome desse treinador? Roger Schmidt.



Após a Supertaça, em conferência de imprensa, o treinador do Benfica foi questionado sobre o caso de Sérgio Conceição, assim como sobre o episódio que ele próprio protagonizara em 2016, na Alemanha.

"Não posso dizer nada, não sei porque é que ele foi expulso, não sei nada dessa situação e não posso comentar", disse o técnico alemão, antes de ser interrompido pela comunicação dos encarnados.



O Benfica venceu o FC Porto por 2-0, em Aveiro, e conquistou a Supertaça Cândido de Oliveira, o primeiro troféu da época 2023/24.