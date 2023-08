FC Porto “atira-se” ao árbitro. “Luís Godinho e o show do costume”

O FC Porto reagiu à derrota na Supertaça diante do Benfica (0-2) atacando a arbitragem de Luís Godinho.

No site oficial, os dragões considerando que com Luís Godinho aconteceu “o show do costume”.

“O espetáculo dado por Luís Godinho, que fez sempre por ser uma das estrelas da noite, não terminaria sem expulsar Sérgio Conceição, mas antes já tinha feito o mesmo com Pepe. Com o árbitro de Évora a apitar, é praticamente impossível o FC Porto acabar um jogo com toda a gente em campo. Há coisas que nunca vão mudar”, escrevem os azuis e brancos.

O clube de Pinto da Costa continua: “A João Neves, por exemplo, foi poupado o segundo cartão amarelo por mais do que uma vez. Mais do mesmo, portanto”.

O FC Porto perdeu 2-0 contra o Benfica na partida da Supertaça, golos de Di Maria e Musa.

No final da partida, nenhum elemento da estrutura do FC Porto falou aos jornalistas.

Paulo Pereira, especialista de arbitragem da Renascença, deu nota 4 à arbitragem de Luís Godinho, em Aveiro.