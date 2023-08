Sérgio e o castigo suspenso. "Trabalhamos para estar nos palcos onde se disputam títulos"

Sérgio Conceição não esconde a satisfação por poder sentar-se no banco do FC Porto na Supertaça, frente ao Benfica.

Questionado, esta terça-feira, em conferência de imprensa de antevisão da partida, sobre a providência cautelar que permitiu suspender o castigo de um mês que o tiraria da disputa do primeiro troféu da época, o treinador portista frisa que "é muito mais importante falar da equipa".

"Isso é que faz parte do jogo, temos de falar mais do jogo, da estratégia, dos jogadores. Amanhã [quarta-feira], felizmente, vou estar no banco. Os jogadores e equipas técnicas gostam e trabalham para estes momentos, para estarem em palcos onde se disputam títulos. Felizmente, tenho a possibilidade de ganhar mais um título", realça.

