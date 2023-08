Sérgio Conceição satisfeito por segurar núcleo duro do FC Porto. "Também custa dinheiro"

Sérgio Conceição tira o chapéu ao presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, por ter conseguido conservar grande parte do plantel para a nova temporada, algo que "também custa dinheiro ao clube".

Em conferência de imprensa, esta terça-feira, o treinador portista assume que Portugal é "um mercado apetecível" e, apesar de recusar fazer um balanço do mercado de transferências, assume que "obviamente [fica] contente com a permanência de praticamente todo o plantel".

"É uma mais-valia e também custa dinheiro ao clube. Nesse sentido, tiro o chapéu ao grande esforço do clube e do presidente. Tudo o que tem a ver com poucas mexidas é sempre benéfico", salienta.

Rumores e o "tempo de sofrimento" de Nico González

Até ver, apesar dos rumores das possíveis saídas de Diogo Costa, Pepê, Otávio e Taremi, o Porto só perdeu Uribe, que terminou contrato. Ativos portistas são "apetecíveis", porque o clube tem "dificuldades e bons jogadores, bem preparados", mas Sérgio mantém-se alheio aos rumores.

"Os rumores fazem parte da nossa profissão. Às vezes, por estratégia de alguns meios de comunicação social, outras porque é mesmo verdade, mas faz parte da profissão", salienta o técnico dos dragões.

Para colmatar a saída de Uribe, o Porto trabalha na contratação de Alan Varela e já assegurou Nico González. O médio espanhol, que veio do Barcelona, Sérgio ainda atravessa um período de adaptação.

"Tem o seu tempo de sofrimento, como sabem, para depois estar disponível, mas é um jogador que estava na Europa. Conhece o futebol português, vem de uma das melhores ligas do mundo. A adaptação será, com certeza, mais fácil. Vai ser relativamente rápido. Faz parte do grupo e está disponível para ir a jogo", vinca Sérgio Conceição.

