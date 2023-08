Pepe: "Não há Gonçalo Ramos no Benfica, há outros jogadores"

Pepe não se deixa iludir com a ausência de Gonçalo Ramos, vendido ao Paris Saint-Germain, da Supertaça. O capitão do FC Porto tem noção de que o Benfica tem mais jogadores de grande valor.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida, esta terça-feira, o central internacional português deseja que o colega da seleção tenha sucesso, mas devolve o foco ao FC Porto, na Supertaça.

"Não há o Gonçalo [do lado do Benfica], há outros jogadores. Como português e companheiro do Gonçalo na seleção, espero que ele possa ter continuidade na sua carreira, mas amanhã [quarta-feira] estamos focados no nosso trabalho", frisa o defesa do FC Porto.