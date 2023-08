Diogo Costa e João Mário condicionados. Sérgio confia que chegam à Supertaça

Sérgio Conceição confia que Diogo Costa e João Mário recuperarão a tempo da Supertaça, frente ao Benfica, apesar de terem treinado condicionados esta terça-feira, na véspera do jogo.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida, esta terça-feira, o treinador do FC Porto informa que os dois jogadores fizeram treino integrado condicionado. A dúvida será dissipada no dia do jogo.

"Amanhã [quarta-feira] temos treino de manhã. A evolução é positiva e espero contar com eles. Não é 100% seguro, mas há um forte sentimento nesse sentido", assume.

Se não tiver Diogo Costa, o FC Porto deverá jogar com Cláudio Ramos na baliza.

João Mário corre por fora



Já para João Mário é mais difícil arranjar substituto, dado que Wilson Manafá rumou ao Granada, Rodrigo Conceição terminou contrato e o único lateral-direito do plantel é a adaptação Pepê.



Ainda assim, Sérgio reconhece que João Mário, que esteve muito tempo de fora, "está atrás dos outros":

"Desde que o João Mário esteja disponível, face à escassez de jogadores para aquela posição... Hoje em dia, os jogadores que estão lesionados há algum tempo quando treinam com a equipa, já têm todos os critérios para entrar. Depois, sabemos que os jogos são sempre diferentes, mesmo que os treinos sejam muito bons."

FC Porto e Benfica defrontam-se na quarta-feira, às 20h45, no Estádio Municipal de Aveiro, para a disputa da Supertaça Cândido de Oliveira. Jogo com relato em direto e acompanhamento ao minuto na Renascença.