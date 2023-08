Jesualdo: "Presença de Conceição no banco é importante para o FC Porto"

A presença de Sérgio Conceição no banco de suplentes do FC Porto na Supertaça Cândido de Oliveira é importante para os dragões.

Em entrevista a Bola Branca, Jesualdo Ferreira, um histórico técnico dos dragões, destaca a importância do treinador que arranca a sua sétima época no clube azul e branco.

"É a voz que se ouve cá fora, aquela que os jogadores sentem que estão acompanhados. Em alguns momentos, é fundamental que isso aconteça e, portanto, como a nossa missão é estar ao pé dos jogadores, é fundamental que esteja, seja em que circunstâncias for, e a presença do Sérgio é importante para o FC Porto", afirma.

O castigo do treinador foi suspenso pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) e, por isso, o técnico vai estar no banco na próxima quarta-feira frente ao Benfica, jogo a contar para a Supertaça Cândido de Oliveira.



Conceição foi suspenso a 26 de julho por um mês devido aos incidentes ocorridos no jogo frente ao Casa Pia, da temporada passada, em que o técnico se envolveu discussões com o então treinador adjunto dos gansos, Vasco Matos (agora no Santa Clara).

Supertaça sem favoritos

Jesualdo, que também orientou o Benfica em 2001/02 e 2002/03, não vê favoritos no jogo de quarta-feira. Os jogos de pré-época não chegam para tirar conclusões, no entendimento do treinador de 77 anos.

"Não nos podemos agarrar naquilo que vimos em alguns jogos quer do Benfica e FC Porto para tirar conclusões sobre o que é que vai acontecer no jogo", começa por dizer, antes de explicar.

"Daquilo que eu pude ver, vai ser igual, vai ser como foi nos anos anteriores. Um jogo muito disputado entre duas equipas que ainda não estão definidas, em função de tudo o que se diz, de quem entra e de quem sai. Tudo isso que tem a ver com o início da época. Estar a colocar como vencedor o que foi campeão ou o que venceu a Taça, neste momento é um pouco irrelevante", entende.

Jesualdo, que venceu uma Supertaça ao serviço do Porto em 2009, acredita que o jogo de quarta-feira não deixará marcas nas equipas para o resto da temporada: "Eu creio que é apenas o troféu que é importante, mas também dar aos treinadores a ideia clara de qual é o momento atual da forma da equipa".

"Dará para perceber o que a equipa pode fazer já neste momento. Nesta altura é sempre muito difícil prever o resultado de um Benfica-FC Porto. Aquilo que eu gostaria de ver era um bom jogo, já com as equipas muito mais definidas. Até porque não me parece que vá haver grandes diferenças nas suas estruturas, nas suas ideias, nas ideias dos seus treinadores e dos jogadores. Portanto, vai ser um momento em que mais até emocionalmente do que propriamente de tático, se possa ver alguma coisa importante", finaliza.

O Benfica-FC Porto está agendado para as 20h45 desta quarta-feira e tem relato na Renascença e acompanhamento em rr.pt.