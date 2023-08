Castigo suspenso. Sérgio Conceição vai estar no banco na Supertaça

O castigo do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, foi suspenso pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) e, por isso, o técnico vai estar no banco na próxima quarta-feira frente ao Benfica, jogo a contar para a Supertaça Cândido de Oliveira. A informação é avançada pelo jornal "O Jogo".

Conceição foi suspenso a 26 de julho por um mês devido aos incidentes ocorridos no jogo frente ao Casa Pia, da temporada passada, em que o técnico se envolveu discussões com o então treinador adjunto dos gansos, Vasco Matos (agora no Santa Clara). Tudo aconteceu após um gesto de Conceição para o banco adversário.

Além do jogo de suspensão, Sérgio Conceição foi também multado em 10.200 euros.

O FC Porto recorreu para o Tribunal Arbitral do Desporto com uma providência cautelar que foi aceite pelo organismo.

O mesmo já tinha acontecido com o Benfica e David Nares. O brasileiro foi suspenso por provocações a rivais durante as celebrações do título, mas o TAD também aceitou o mesmo procedimento por parte do Benfica.

A Supertaça Cândido de Oliveira, primeiro troféu da temporada, joga-se esta quarta-feira entre o Benfica, campeão nacional, e o FC Porto, vencedor da Taça de Portugal.

Disputado no Estádio Municipal de Aveiro, o jogo arranca a partir das 20h45, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.