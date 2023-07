Veron desfalca FC Porto por três meses

Gabriel Veron ficará fora do relvado durante cerca de três meses, segundo o jornal "O Jogo".

O avançado brasileiro de 20 anos de idade sofreu a segunda lesão consecutiva. Veron já se tinha lesionado num jogo entre amigos durante as férias. Recuperou, e voltou a lesionar-se já durante a pré-época.

Veron sofreu uma lesão na coxa direita no amigável frente ao Wolverhampton no estágio no Algarve.

O avançado custou 10 milhões de euros ao Palmeiras na época passada, mas tarda em afirmar-se. Veron deverá voltar às opções só em outubro, já com a temporada em andamento.

Veron não é a única baixa de Sérgio Conceição para o arranque da época. Evanilson e João Mário estão também entregues ao departamento médico.