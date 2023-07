FC Porto. Nico Gonzalez quer jogar (e ganhar) Supertaça contra Benfica

O médio Nico Gonzalez, recente contratação do FC Porto, espera jogar a Supertaça contra o Benfica.

Em declarações ao Porto Canal, o jovem espanhol chegado de Barcelona, deixou clara a sua vontade.

"Tenho muita vontade e ilusão. Já tinha dito que ainda não tive o privilégio de conquistar um título e poder ganhar um troféu no primeiro jogo com esta equipa e este clube seria incrível. Poder celebrá-lo com todos os adeptos seria incrível”, referiu.

Gonzalez acrescentou: “Na realidade, o meu objetivo aqui é começar a lutar por esse título e tentar conquistar o maior número de troféus possível”.

O jogador não tem dúvidas: “Estamos a falar do maior clube de Portugal e a nossa obrigação é lutar por todos os títulos."

Nico Gonzalez acrescentou que foi muito bem recebido pelo grupo e que gostou muito do ambiente do Dragão na partida contra o Rayo Vallecano.

A entrevista na integra a Nico Gonzalez no Porto Canal vai ser transmitido na próxima quinta-feira.

A Supertaça Benfica – FC Porto está marcada para dia 9 de agosto, a partir das 20h45.