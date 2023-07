FC Porto anuncia contratação de Nico González

O FC Porto anunciou a contratação do médio Nico González, que assina um contrato de cinco épocas até junho de 2028.

Em nota oficial, os dragões dizem que pagaram 8,4 milhões de euros pela transferência e que o jogador tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

No entanto, o Barcelona fica com uma cláusula de recompra de 30 milhões de euros, até 30 de junho de 2025, e 30% de uma futura venda do jogador.

O médio de 21 anos já estava na cidade do Porto desde terça-feira. Depois de finalizados todos os últimos detalhes e realizados os exames médicos, Nico González é agora oficializado pelos dragões.

Formado na Catalunha, Nico González chegou a ser apontado como uma das grandes promessas do Barcelona. Fez 37 jogos na equipa principal do Barcelona em 2021/22. Na temporada passada, foi cedido ao Valência, onde disputou 26 partidas na La Liga.

González não tinha espaço no plantel do Barcelona e já tinha ficado fora da lista de convocados para um estágio da equipa principal nos Estados Unidos da América.

Nico encontrará no FC Porto vários compatriotas como Toni Martínez, Fran Navarro e Iván Marcano. É o segundo reforço dos dragões após a contratação de Fran Navarro.

O clube continua ainda a negociar a transferência de Alan Varela com o Boca Juniors.