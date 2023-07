Nico González, o "típico jogador de La Masia" vai "adaptar-se perfeitamente ao FC Porto"

O médio de 21 anos fez toda a formação no Barcelona e estreou-se na equipa principal em 2021/22, quando fez 37 partidas.

"Não tenho dúvida nenhuma de que se vai adaptar perfeitamente ao FC Porto e ao futebol português. Sente-se muito bem em equipas que querem ser protagonistas com bola, que são dominadoras, porque é muito forte em espaços reduzidos e lê bem o jogo", diz.

Fran Artiga treinou o iminente reforço do FC Porto em diversos escalões de formação do Barcelona entre 2015 e 2020. Em declarações a Bola Branca, o técnico augura um futuro muito positivo à combinação Nico-FC Porto.

Na época passada foi emprestado ao Valência, onde somou mais 26 partidas. Custará cerca de 8 milhões de euros aos dragões e o Barça ficará com uma cláusula de recompra. Filho de Fran Pérez, uma lenda do Deportivo da Corunha, Nico vai "à procura de ser protagonista" do Porto.

"O futebol corre-lhe nas veias, o pai dele também jogou e isso dá-lhe um grande espírito competitivo, que é algo que o faz sair do Barça. Vai à procura de minutos e de ser protagonista da equipa. Não tem medo de nada e é muito competitivo, como vão ver. Acredito que se vai adaptar perfeitamente ao FC Porto, até nas competições europeias”, acrescenta o técnico.

Fran Artiga descreve as melhores características de Nico González: "Jogou, durante toda a formação como médio centro, em posições mais avançadas. É um jogador com uma técnica excecional e uma visão de jogo espetacular. É o típico jogador de La Masia".

"Tem um físico com um potencial enorme, que o vai ajudar a adaptar-se aos diferentes tipos de futebol que vai encontrar”, termina.

Nico González deverá ser anunciado ainda esta sexta-feira como o segundo reforço do FC Porto neste verão depois de Fran Navarro.