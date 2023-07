FC Porto regressa ao Olival com três baixas

O FC Porto continua com três baixas no primeiro treino no Olival.

Depois de dez dias de estágio no Vale do Garrão, no Algarve, Sérgio Conceição já orientou o treino no Olival. Evanilson e Veron continuam a realizar tratamento, ao passo que João Mário se mantém condicionado.

Os dragões voltam a treinar esta sexta-feira, pelas 10h30, de novo no Olival.



O FC Porto apresenta-se aos adeptos este sábado, às 19h00, frente ao Rayo Vallecano, antes de arrancar a temporada na Supertaça Cândido de Oliveira frente ao Benfica.