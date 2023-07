FC Porto deverá ter Sérgio Conceição para a Supertaça

José Sampaio e Nora, advogado especialista em Direito do Desporto, acredita que Sérgio Conceição poderá estar no banco de suplentes do FC Porto frente ao Benfica, na Supertaça, apesar do castigo.

Sérgio Conceição foi suspenso por um mês, por incidentes ocorridos no jogo da temporada passada com o Casa Pia, no Estádio do Dragão, o que coloca em risco a presença no arranque do campeonato e a Supertaça.

No entanto, o FC Porto interpôs uma providência cautelar no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD). Em declarações a Bola Branca, Sampaio e Nora antevê que o TAD vai deferir o pedido dos dragões, o que permitirá ao técnico apresentar-se em campo no dia 9 de agosto.



"O pedido é requerido juntamente com recurso para que sejam aplicadas medidas cautelares e só em caso de não haver tempo de constituir um colégio arbitral é que será requerida ao presidente do Tribunal Central Administrativo Sul, como aconteceu no caso Paulinho e no caso Palhinha. Mas visto que ainda estamos a alguns dias da Supertaça, penso que ainda estamos em tempo de que seja construído o Colégio Arbitral e que este decida em tempo. A acredito que haverá tudo para o Sérgio Conceição estar no banco de suplentes no jogo da Supertaça", antevê.

Ação idêntica do Benfica resultou em pleno com David Neres, que assim poderá jogar em Aveiro. Sampaio e Nora explica que o processo do treinador deverá ter o mesmo desfecho:

"Acredito que sim, até porque o TAD tem tido um critério até bastante amplo na aplicação das medidas cautelares. O que eu acho bem."

O Benfica-FC Porto da Supertaça está marcado para 9 de agosto, às 20h45, no Estádio Municipal de Aveiro. Encontro com relato em direto e acompanhamento ao minuto na Renascença, em rr.pt.