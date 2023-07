Sérgio Conceição suspenso por um mês. FC Porto interpõe providência cautelar no TAD

O FC Porto tenta ter Sérgio Conceição na Supertaça, frente ao Benfica, depois de o treinador ter sido punido com um mês de suspensão pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), segundo avança o jornal "O Jogo", esta quarta-feira.

Em causa estão incidentes ocorridos no jogo frente ao Casa Pia, da temporada passada, em que o técnico se envolveu discussões com o então treinador adjunto dos gansos, Vasco Matos (agora no Santa Clara). Tudo aconteceu após um gesto de Conceição para o banco adversário.

Além do jogo de suspensão, Sérgio Conceição é multado em 10.200 euros. Caso se confirme o castigo, o técnico portista não poderá sentar-se no banco do FC Porto na Supertaça Cândido de Oliveira, frente ao Benfica, nem nas primeiras quatro jornadas do campeonato, frente a Moreirense (fora), Farense (casa), Rio Ave (fora) e Arouca (casa).

Vasco Matos foi punido com um mês de suspensão e multa de 4.080 euros. Na altura, também foi aberto processo à equipa de arbitragem, liderada por Manuel Oliveira, e aos delegados nomeados para o jogo.