FC Porto encerra estágio com empate com o Estrela da Amadora

O FC Porto empatou com o Estrela da Amadora, por 3-3, à porta fechada, esta quinta-feira, no último jogo do estágio de pré-época em Albufeira, sob o olhar atento do presidente do clube, Jorge Nuno Pinto da Costa.

Os amadorenses venciam por 2-0 ao fim do primeiro quarto de hora, com golos de Kikas e Capita. Namaso reduziu aos 16 minutos, mas Capita bisou dois minutos depois, para o 3-1.

Namaso bisou e reduziu ainda antes do intervalo e, ao minuto 65, Taremi empatou, na recarga a uma grande penalidade.

O FC Porto alinhou de início com: Samuel Portugal; Dinis Rodrigues, Fábio Cardoso, David Carmo, Wendell; André Franco, Grujic, Bernardo Folha, Gonçalo Borges; Namaso e Fran Navarro.