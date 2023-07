Nico González está no Porto à espera de se tornar reforço

Nico González está no Porto, à espera de se tornar, oficialmente, reforço do FC Porto para a próxima temporada.

O médio espanhol, de 21 anos, aguarda pelo acordo total entre os dragões e o Barcelona. Inicialmente, o plano era apenas um empréstimo; agora, a transferência avista-se como definitiva, com opção de recompra.

A intenção do FC Porto é ter Nico González já no jogo de apresentação aos sócios e adeptos, no sábado, frente ao Rayo Vallecano.

Nico está, portanto, prestes a tornar-se o segundo reforço do Porto para a próxima temporada. Na época de estreia pelo Barcelona, em 2021/22, fez 37 jogos. Na temporada passada, esteve emprestado ao Valência.