Pai de Nico González espera que o filho "tome a decisão correta"

Fran González, pai de Nico González, espera que o filho Nico tome a decisão certa na carreira, numa altura em que FC Porto e Barcelona chegaram a acordo para a transferência do jovem médio.

O médio espanhol de 21 anos do Barcelona foi negociado na Invicta por Deco, hoje o diretor desportivo dos catalães. Nico González será emprestado ao Porto, num negócio com opção de compra obrigatória, mediante determinados objectivos a seguir.

O pai, lenda do Deportivo da Corunha, espera que o filho tome a decisão certa: "O importante é que o meu filho seja feliz. Ainda é muito jovem, a decisão a tomar oxalá seja acertada, seja onde for. Vocês sabem mais do que eu", disse, a Bola Branca.

Formado na Catalunha, Nico González chegou a ser apontado como uma das grandes promessas do Barcelona.

Aos 21 anos de idade, conta com 37 jogos feitos na equipa principal do Barcelona, na época 2021/22. Na temporada passada, foi cedido ao Valência, onde disputou 26 partidas na La Liga.

González não tinha espaço no plantel do Barcelona e já tinha ficado fora da lista de convocados para um estágio da equipa principal nos Estados Unidos da América. O médio prepara-se para ser o terceiro reforço dos dragões depois de Fran Navarro e Alan Varela.