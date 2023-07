FC Porto e Barcelona com acordo por Nico González

O FC Porto e o Barcelona chegaram a um acordo para a transferência do médio Nico González, segundo o jornal "O Jogo".

Deco, antigo jogador dos dragões, é o novo diretor desportivo do Barcelona e esteve na cidade do Porto para fechar a transferência com Pinto da Costa. Nico será emprestado ao Porto, num negócio com cláusula de compra.

Formado na Catalunha, Nico González chegou a ser apontado como uma das grandes promessas do Barcelona.

Aos 21 anos de idade, conta com 37 jogos feitos na equipa principal do Barcelona, na época 2021/22. Na temporada passada, foi cedido ao Valência, onde disputou 26 partidas na La Liga.

González não tinha espaço no plantel do Barcelona e já tinha ficado fora da lista de convocados para um estágio da equipa principal nos Estados Unidos da América. O médio prepara-se para ser o terceiro reforço dos dragões depois de Fran Navarro e Alan Varela.

Nico encontrará no FC Porto vários compatriotas como Toni Martínez, Fran Navarro e Iván Marcano.