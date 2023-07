FC Porto anuncia amigável com o Rayo no Estádio do Dragão

O FC Porto vai receber o Rayo Vallecano no Estádio do Dragão, num amigável marcado para o dia 29 de julho. O clube não esclarece se este será o habitual jogo de apresentação da equipa aos adeptos.

O jogo arranca às 19h00 e está incluído no lugar anual dos sócios do clube. Os preços para o público geral vão dos 20 aos 50 euros.

Poderá ser um reencontro de Radamel Falcao com o FC Porto, uma vez que o colombiano faz parte do plano do Rayo.

Até ao próximo sábado, o Porto ainda fará mais três amigáveis frente ao Cardiff City, Wolverhampton e Estrela da Amadora. A temporada arranca no dia 8 ou 9 de agosto com a Supertaça Cândido de Oliveira contra o Benfica.