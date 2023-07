"Continuidade de Otávio no FC Porto é excelente notícia para o treinador"

A manutenção de Otávio é uma boa notícia, sobretudo, para o treinador do Porto.

Fernando Nélson, antigo jogador dos dragões, ficou satisfeito pelo anúncio do próprio médio.

"O Otávio é peça chave e fundamental. É aquele jogador que tem o ADN do FC Porto incorporado, e que melhor expressa tudo isso dentro do campo. Claramente é um jogador que tem as características em termos de filosofia, em forma de estar também muito semelhante com aquilo que o Sérgio Conceição pede e seguramente o Sérgio Conceição estará muito feliz com a com a permanência do Otávio", assegura.

Otávio estagia no Vale do Garrão, onde o Porto volta a jogar sábado com o Cardiff no Estádio Algarve.

O médio de 28 anos esteve associado a uma transferência para Itália, para o Inter de Milão, e também para o Al-Nassr, da Arábia Saudita. Otávio, com contrato por mais duas épocas, tinha uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros que foi elevada para 60 milhões após o dia 16 de julho.

Otávio vai arrancar a 10.ª época de ligação ao FC Porto e a oitava na equipa principal dos dragões, depois de dois empréstimos ao Vitória de Guimarães, entre 2014 e 2016.

O médio soma 31 golos em 281 jogos pelo FC Porto e o golo que marcou ao Famalicão na temporada passada, na Taça de Portugal, foi eleito o melhor da temporada pelos adeptos. Otávio classifica-o como "o melhor golo da carreira".