Proposta aceite. FC Porto já não deixa fugir Alan Varela

Alan Varela já não foge ao FC Porto. O Boca Juniors aceitou a última proposta dos dragões pelo médio, segundo avança o jornal "O Jogo".

Os relatos sobre os valores variam. De acordo com Fabrizio Romano, o Porto pagará 10,5 milhões de euros no imediato, mais 1,5 milhões em variáveis, e o Boca ficará com 20% do passe. Já Gianluca di Marzio fala de um montante inicial de 8,5 milhões e 2,5 milhões em objetivos.

Alan Varela tem à sua espera um contrato válido para as próximas cinco temporadas, ou seja, até 2028. O médio argentino, de 22 anos, opção regular na equipa principal desde 2021 e já com mais de 100 jogos pelo Boca Juniors, ruma ao Dragão para render Matheus Uribe, que se mudou para o Al Sadd, do Qatar, após terminar contrato com o FC Porto.

Até agora, o Porto apresentou apenas um reforço, neste mercado: o avançado espanhol Fran Navarro, proveniente do Gil Vicente.