FC Porto vence Portimonense em jogo-treino no Algarve

O FC Porto venceu o Portimonense, por 2-0, num jogo-treino realizado no Algarve.

A partida era à porta fechada, mas acabou por ser transmitida na conta oficial do Portimonense, por lapso. A transmissão acabou por ser interrompida depois de cerca de 17 minutos.

No entanto, foi possível perceber que o Porto alinhou de início com Samuel Portugal, Dinis Rodrigues, Fábio Cardoso, David Carmo, Wendell, Djaló, Bernardo Folha, Rui Monteiro, Galeno, Namaso e Fran Navarro. Jogaram ainda Cláudio Ramos, João Marcelo, João Mendes, Marcano, André Franco, Romário Baró, Vasco Sousa, Abraham Marcus, Gonçalo Borges, Pepê e Toni Martínez.

De acordo com a nota oficial do treino portista, a equipa fez duas sessões de treino, uma pela manhã e outra pela tarde, quando se realizou a partida com o Portimonense.

Os golos da vitória foram apontados por Romário Baró e Gonçalo Borges. Foi o terceiro teste da pré-época portista, depois das vitórias frente à equipa B e frente à Académica.



No boletim clínico portista figuram os nomes de João Mário (treino condicionado), Gabriel Veron (treino integrado condicionado) e Evanilson (treino integrado condicionado).

O estágio de pré-época que os azuis e brancos estão a realizar em Vale do Garrão prossegue esta quinta-feira.