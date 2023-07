Sete internacionais integram pré-época do FC Porto

Os internacionais Diogo Costa, Pepe, Zaidu, Grujic, Eustaquio, Otávio e Taremi regressaram aos treinos no FC Porto, esta segunda-feira, e integraram a pré-época dos dragões.

Estes sete jogadores estiveram ao serviço das seleções no final da época passada e, por isso, tiveram direito a férias prolongadas. O Porto já trabalha para a próxima temporada desde sexta-feira, dia 7 de julho.

Sérgio Conceição conta agora com o grupo todo no Olival e no relvado faltaram apenas os três jogadores lesionados: João Mário, Veron e Evanilson mantiveram-se em regime de treino condicionado.

Ao final da tarde desta terça-feira os dragões viajam para o Algarve, onde, de 17 a 26 de julho, realizam o habitual estágio de pré-temporada com quatro jogos agendados: Portimonense (19), Cardiff (22), Wolves (25) e Estrela da Amadora (26).