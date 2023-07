“Pelos valores que se falam faz sentido manter Taremi no FC Porto”

Domingos Paciência, antigo avançado do FC Porto, não tem dúvidas: 15 milhões de euros não é o suficiente para deixar sair Medhi Taremi.

O iraniano de 30 anos de idade é desejado pelo AC Milan, mas os valores oferecidos não compensam a perda do “retorno desportivo”.

“Pelos valores que se falam faz sentido manter Taremi, até porque, dentro do plantel, é o avançado que tem melhor rendimento, mais golos e mais assistências. É o melhor avançado que o FC Porto tem. É claro que 15 milhões de euros é muito dinheiro, em função da idade, mas também é verdade que há retorno desportivo”, diz Domingos, em Bola Branca.

Taremi entra no último ano de contrato com o FC Porto. Em três épocas no clube, o iraniano apontou 80 golos e 40 assistências em 147 jogos disputados. Conquistou um campeonato, duas Taças de Portugal, duas Supertaças e uma Taça da Liga.

Navarro não é substituto

Para a posição de ponta de lança, o FC Porto já contratou Fran Navarro neste mercado, ao Gil Vicente.

Apesar de o espanhol atuar na mesma posição, Domingos Paciência não o vê como um substituto para Taremi, antes como uma solução que oferece mais opções ao treinador.

“Fran Navarro pode dar aquilo que alguns não davam. A questão da mobilidade e de ser um atleta mais ágil em zonas de finalização. É natural que Sérgio Conceição tenha visto essas qualidades, para lhe poder oferecer outras soluções em jogo”, explica.