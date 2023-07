Alan Varela perto de reforçar o FC Porto

Alan Varela, médio do Boca Juniors, estará cada vez mais perto de se tornar reforço do FC Porto, segundo a imprensa nacional.

O argentino de 22 anos é quem os dragões querem para reforçar o meio-campo e ocupar o lugar deixado livre por Matheus Uribe, que deixou o FC Porto a custo-zero após terminar contrato.

Varela tem uma cláusula de rescisão de 13,4 milhões de euros. Segundo o jornal "O Jogo", o Porto apresentou uma primeira proposta a rondar os 10 milhões de euros, mas o Boca Juniores quererá ficar com uma percentagem do passe do jogador e segurar o Varela durante mais algumas semanas para os oitavos de final da Libertadores.

Caso se confirme a continuidade do jogador até às primeiras semanas de agosto, Varela falha toda a pré-época e até a Supertaça Cândido de Oliveira contra o Benfica.

Varela tem 22 anos, 1,77m de altura e fez a formação no Boca Juniors. É opção regular na equipa principal desde 2021 e soma já mais de 100 jogos pela equipa principal.

Sem Uribe, Sérgio Conceição conta com Grujic e Eustáquio como principais opções para a dupla de meio-campo, sendo que Otávio - habitualmente titular à direita -, também pode ser opção. André Franco, Bernardo Folha e Vasco Sousa são outras opções.

Até ao momento, o FC Porto apresentou apenas um reforço neste mercado: o avançado espanhol Fran Navarro, proveniente do Gil Vicente.