FC Porto cumpre Fair-Play Financeiro e já não tem Europa em risco

A UEFA comunica, esta sexta-feira, que o FC Porto cumpriu as regras de Fair-Play Financeiro para a última avaliação com base nas regras que vigoravam até à temporada 2022/23, e já não tem a Europa em risco.

O clube português "cumpriu os objetivos", e está livre das sanções suspensas impostas pela UEFA depois de ter falhado "ligeiramente" o acordo em 2021/22, o que o colocara novamente sob vigilância.

Na altura, a UEFA ditou que o FC Porto ficaria excluído das próximas competições europeias a não ser que o nivelamento agregado de 2019, 2020, 2021 e 2022 cumprisse os requisitos do Fair-Play Financeiro.

A partir de agora, os clubes serão avaliados de acordo com as novas regras do Fair-Play Financeiro, que entraram em vigor na temporada passada (1 de junho de 2022). Embora o "desvio aceitável" das contas ao longo de três anos tenha aumentado de 30 para 60 milhões de euros, a vigilância sobre transações, balanço financeiro e dívida foi reforçada.