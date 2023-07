Nuno Encarnação visa Fernando Gomes. "Devia assumir as suas responsabilidades"

Nuno Encarnação classifica, de forma irónica, o administrador para a área financeira da SAD do FC Porto como "mestre das finanças".

Assim reage, em declarações a Bola Branca, o conhecido adepto dos dragões à entrevista de Fernando Gomes ao jornal "O Jogo", no qual este admite liquidez para contratar, depois de ter dito recentemente que era preciso fazer um encaixe financeiro até ao fim do último exercício.

Encarnação não poupa o dirigente: "É difícil de entender uma mensagem de quem há um mês dizia que era urgente vender e que envolve Pinto da Costa ao dizer que as decisões são tomadas de forma unânime, que era quem ele devia proteger na SAD. Portanto, esperava que Fernando Gomes assumisse as suas responsabilidade, como mestre das finanças do Porto."

"Aquele discurso foi sincero mas não inteligente, pois baixou propostas sobre jogadores do Porto. O Porto ficará com mancha no currículo. Tem de ter estratégia de apresentar resultados positivos, que até baixem o passivo, que é, nesta altura, bem maior que 500 milhões de euros", diz.

Nuno Encarnação afirma que Fernando Gomes "diz que se preocupa com a condição financeira do Porto, mas não a resolve".

"Não resolve a descida do passivo, os custos fixos, as vendas que não se concretizam. Este ano, as vendas que o Porto teve foram o Diogo Leite, por sete milhões, quando no ‘Transfermarkt’ [portal de avaliação do valor de mercado de jogadores] vale 15 milhões, e o Uribe doado", atira.