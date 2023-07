"Sérgio Conceição vai ter dificuldade em substituir Otávio"

Rui Quinta, antigo treinador adjunto do FC Porto, considera que Otávio pode criar uma dor de cabeça a Sérgio Conceição, caso seja vendido.

Em entrevista a Bola Branca, o técnico assinala que, se o internacional português, que "tem uma predominância muito grande no jogo do FC Porto", sair, não será fácil encontrar um jogador para o substituir.

"É um jogador que tem uma liderança dentro de campo muito importante. Construiu um conhecimento sobre o jogo e sobre as particularidades do jogo e acaba por ser um treinador dentro do jogo. Para o Sérgio Conceição, nesta altura, encontrar alguém vai demorar algum tempo. [Também vai demorar] a ajudar alguém a conseguir chegar ao patamar em que o Otávio neste momento está", considera.

Rui Quinta reconhece que, a confirmar-se a saída de Otávio, "será sempre uma perda para o FC Porto", pela "categoria" que o médio tem e pelo facto de ser "um jogador determinante para Sérgio Conceição".

Ainda assim, lembra que os dragões arranjam sempre solução: "É preciso olhar para trás e perceber que pelo FC Porto já passaram tantos e tão bons jogadores, e o clube continuou a trilhar o seu caminho de sucesso."