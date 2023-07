“Sérgio Conceição é um reforço que já estava no Porto”

José Guilherme Aguiar, antigo vice-presidente do FC Porto, vê na continuidade de Sérgio Conceição “um reforço” que já estava no clube. O técnico inicia a sétima época no Dragão, algo que motiva os associados.

“Só a presença de Sérgio Conceição é um motivo de grande espectativa e esperança na conquista de títulos e na certeza de que o FC Porto vai ter uma equipa competitiva. É um reforço que já cá estava, mas que permite ter a espectativa de, independentemente das aquisições, conseguir excelentes resultados”, diz, em Bola Branca.

Receio do mercado e contraste com o rival

Um verão morno no que diz respeito ao mercado de transferências tem posto em evidencia o contraste entre os rivais portugueses na abordagem às contratações. Um dia depois de o Benfica apresentar Di María, o FC Porto apresenta-se ao trabalho com Fran Navarro como único reforço, já conhecido desde meio da época passada.

José Guilherme Aguiar está atento às movimentações do rival, assim como às dos dragões, e não se deixa intimidar pelo regresso do argentino, ainda que “a qualidade não esteja em causa”.

“Quando se contrata um jogador, é sempre o melhor que vem aí. Depois veremos se tem a rentabilidade esperada”, atira, em entrevista à Renascença.