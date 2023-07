FC Porto "esquece-se" de Villas-Boas em vídeo a lembrar conquistas europeias

Numa altura em que as duas figuras portistas se preparam para eleições em 2024, o clube publicou nas redes sociais um curto vídeo em que lembra a final da Taça das Taças de 1984, a final da Taça dos Clubes Campeões Europeus de 1987, a final da Taça UEFA de 2003 e a final da Liga dos Campeões de 2004, mas deixou de fora a mais recente conquista europeia do clube.

O FC Porto lembrou esta quinta-feira as conquistas internacionais do clube nas redes sociais, mas por esquecimento ou devido à guerra entre André Villas-Boas e Pinto da Costa, a vitória na Liga Europa em 2010/11 foi ignorada - e não passou despercebida aos adeptos.

Em 2010/11, o FC Porto, treinado por André Villas-Boas venceu o Sporting de Braga, em Dublin, com um golo de Radamel Falcao, que apenas surge durante um segundo das filmagens.

Em vez disso, é enaltecido o primeiro jogo do clube com o patrocínio da New Balance, a 15 de agosto de 2015.

A publicação não passou ao lado dos portistas, que aproveitaram o espaço de comentários da publicação para criticar a atitude.